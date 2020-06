Drie nieuwe speelsters bij Volley Tilburg voor de topdivisie

Het vertrek van spelverdeelster Maartje van Gestel en passer-loper Femke Severijns is opgevangen met de komst van respectievelijk Tess Bekkering en Jitske Lagarde. De 27-jarige Bekkering heeft haar roots liggen in Tilburg, waar ze bij VC Sarto in het eerste damesteam heeft gespeeld. Bekkering kwam vorig jaar uit bij Laudame Financials/VCN waar ze als spelverdeelster bij het eerste damesteam uit Capelle aan den IJssel uitkwam in de topdivisie. Jitske Lagarde (28) komt over van eerstedivisionist VC Velden. Lagarde speelde daarvoor bij Peelpush dames 1 en 2, waar ze bij het eerste damesteam eredivisie-ervaring heeft opgedaan.