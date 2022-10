Drie op een rij voor Tilburg Trappers na zege in Hamm: ‘De eerste periode was ongelooflijk, zó sterk’

Met de week speelt Tilburg Trappers steeds beter. Dat mondde bij Hammer Eisbären uit in de beste twintig minuten die de ploeg van coach Doug Mason dit seizoen speelde. Hij was meer dan tevreden na de 1-4 overwinning en zag Danny Stempher voor het eerst scoren.

Stapje voor stapje groeit Trappers naar het niveau dat hoofdcoach Mason eist van zijn ijshockeyers. Hij verwachtte ook zeker geen wonderen aan het begin van het seizoen bij zijn spelers, die moeten wennen aan het nieuwe systeem. ,,Het kan niet dat alles meteen perfect loopt. Dat hoeft ook niet, want we zitten in een proces. Ik zie wel dat we elke week beter worden.” En dat stemt hem tevreden.

Het leidde bij Hammer Eisbären zelfs tot de beste twintig minuten die Mason tot dusver had gezien. ,,De eerste periode was ongelooflijk. Zo, zo, zo sterk", benadrukte hij trots. ,,Hamm is amper uit het eigen vak gekomen.” Toch stond het slechts 0-2 (goals Mikko Virtanen en Sean Richards). ,,Ik denk dat we er zeker vijf of zes hadden kunnen maken", stelde Mason. Maar opnieuw toonde zijn ploeg dat het maken van doelpunten geen sinecure is.

Quote Hoe langer het duurt totdat je scoort, hoe lastiger het wordt. Ik hoop voor de jongens dat ze snel hun goaltje meepikken. Doug Mason, coach Tilburg Trappers

Dat heel hoge niveau kon Trappers niet vasthouden, zag de hoofdcoach. ,,We waren wat minder dominant in de tweede periode, pakken meer straffen waardoor we Hamm een kansje bieden om weer in het spel te komen.” Maar Mason kon uiteraard rekenen op goalie Cedrick Andree, die in zijn ogen heel solide speelde.

Hamm bleef dus in leven, maar enige hoop op een resultaat drukte Trappers in de derde periode direct de kop in. Marvin Timmer maakte de 0-3, waarna Danny Stempher voor de 0-4 zorgde op een moment dat de bezoekers met een man minder op het ijs stonden. Een shorthanded goal. Het was voor de aanvaller zijn eerste treffer van het seizoen.

Volledig scherm Danny Stempher op archiefbeeld. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Mason was blij voor hem, want in zijn selectie zag hij de laatste weken een aantal spelers worstelen met hun doelpuntendroogte. ,,Je merkt dat ze teleurgesteld zijn in zichzelf als ze van het ijs komen na een wissel. Ik snap het wel, want het begint aan je te knagen als je niet scoort. Je wordt nerveuzer voor de goal, gaat misschien wel je stick anders vasthouden", zei de Trappers-coach.

Hij doelde onder meer Max Hermens en Raymond van der Schuit, die wel al assists gaven maar nog niet scoorden. ,,Hoe langer het duurt totdat je scoort, hoe lastiger het wordt. Ik hoop voor hen dat ze snel hun goaltje meepikken.”

Quote Hopelijk is dit het begin van een mooie serie. Al weet je het nooit. En je mag zeker niet arrogant worden, want deze competitie kent veel goede teams Doug Mason, coach Tilburg Trappers

Ook Hamm pikte nog een goaltje mee. De eretreffer. Al vond Mason dat ‘een raar doelpunt’. ,,Het doeltje was verschoven, maar de scheidsrechters keurden de treffer goed, omdat de puck er toch wel in was gegaan als het doeltje op de juiste plek stond", legde hij de situatie uit. ,,Dat is blijkbaar een nieuwe regel, maar ik vond het een beetje een gekke beslissing.”

Volledig scherm Doug Mason op archiefbeeld. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Jammer voor Andree, die daarmee niet met een shutout (zonder tegengoal) van het ijs stapte. Maar Trappers boekte wel een klinkende zege, de derde op rij. ,,Hopelijk is dit het begin van een mooie serie. Al weet je het nooit. En je mag zeker niet arrogant worden, want deze competitie kent veel goede teams", stelde Mason.

Zondag komt Füchse Duisburg, dat met 6-1 won van Rostock Piranhas, naar Stappegoor. ,,Zij zullen veel vertrouwen hebben en wij moeten daar klaar voor zijn.”

Statistieken Scoreverloop: 19. Virtanen 0-1, 20. Richards 0-2, 41. Timmer 0-3, 49. Stempher (sh) 0-4, 50. Gretz (pp) 1-4.

Assists Trappers: Hermens (2x), Van Oorschot (2x), Sills, De Hondt

Schotenverhouding: 27-36

Strafminuten: 4-10

Toeschouwers: 528