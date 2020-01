Drie oud-Trappers spelen bekerfinale: 'Rivaliteit tussen Tilburg en Nijmegen is voorbij'

Van de enorme rivaliteit tussen de ijshockeyclubs in Tilburg en Nijmegen is niets meer over, zegt Ritchie van Hulten (30). Hij is een van de drie Tilburgse spelers van Devils Nijmegen die vanavond in Eindhoven in de bekerfinale staan tegen Flyers Heerenveen. ,,Ik merk er in ieder geval niks van", zegt Van Hulten. ,,En sinds een paar jaar spelen er toch ook Nijmeegse jongens bij Trappers, zoals Mitch en Kevin Bruijsten en tot dit seizoen Nardo Nagtzaam. Dat ging toch ook prima?"