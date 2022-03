Driepunters van Austin Price redden Heroes Den Bosch nét niet in verloren bekerfinale tegen Donar Groningen

Het Groningse thuispubliek stond op de banken in Martiniplaza. Na een aantal stevige scores van Donar kreeg de thuisploeg de wind onder de vleugels in de finale van de Basketball Cup tegen Heroes Den Bosch. Even leek de wedstrijd al beslist, maar dat was toen nog gerekend buiten Heroes-topscorer Austin Price.

Donar stond in het derde kwart met 53-48 voor en het publiek was inmiddels begonnen met Heroes uit te fluiten toen ogenschijnlijk uit het niets de Amerikaanse sluipschutter in Bossche dienst een driepunter raakschoot en het publiek stil kreeg. Even later volgde nóg een driepunter en als toetje nog twee vrije worpen. Met acht punten achter elkaar zette Price Heroes ineens met 53-56 op voorsprong. De Amerikaan dwong het thuispubliek binnen minuut van staand juichen tot roepen om een time-out.

,,Dat voelde zeker goed, maar ik moet ook zeggen dat het team er veel energie in steekt en zijn best doet om mij die belangrijke punten te laten maken”, gaf Price na afloop bescheiden toe. ,,Op dat moment voelde ik dat dit een enorm belangrijk moment was voor ons om in balbezit iets te doen, want het momentum ging behoorlijk hun kant op.”

Hoewel Price scorend met 21 punten een zeer goede wedstrijd speelde, gaf hij daar na afloop van de verloren wedstrijd niets om. ,,We misten vandaag gewoon die tweede ‘spark’ om weer aan te zetten en over Donar heen te gaan. Tegen Antwerpen (Giants) ging het heel soepel. Vandaag was er totaal geen flow en gaven we eigenlijk op als onze eerste optie niet werkte.”

Kritisch

De Amerikaan was behoorlijk kritisch over hoe Heroes de wedstrijd uit handen gaf. ,,Ik baal enorm van hoe wij deze wedstrijd hebben gespeeld. Ik ben veel teleurgestelder over de manier waarop we speelden, dan over het resultaat.”

De teleurstelling was ook voelbaar in de kleedkamer, al bleef de ploeg strijdbaar. ,,Het was behoorlijk stil, maar uiteindelijk weten wij ook dat wij veel beter kunnen dan dit.” Price blikte ook al snel weer vooruit. ,,We hebben nu in de BNXT League twee uitwedstrijden tegen Leuven en Mechelen, die moeten we gewoon winnen en zorgen dat we een zo goed mogelijke uitgangspositie krijgen voor de play-offs.”