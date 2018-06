Drunense polsstokhoogspringster Van der Linden vierde op NK atletiek

Maartje Krekelaar (HCDB) opvallende afwezige bij Oranje

15:15 Hockeyster Maartje Krekelaar van HC Den Bosch ontbreekt komende week op de 4-Nations Trophy in Breda. Dit is het laatste voorbereidingstoernooi van de Oranje-vrouwen op weg naar het WK eind juli in Londen. De 22-jarige Udense kroonde zich eind vorig jaar tijdens de gewonnen Hockey World League nog tot topscorer van het toernooi.