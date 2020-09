Duel HC Den Bosch - HGC uitgesteld na positieve coronatest bij HGC

Het duel in de hockey Hoofdklasse tussen HC Den Bosch en HGC dat voor komende zondag op het programma stond, is uitgesteld. Een van de spelers van HGC heeft positief getest op het coronavirus. Hij en een aantal van zijn teamgenoten zijn in quarantaine geplaatst. De ploeg uit Wassenaar heeft daarom uitstel van het duel gevraagd en de hockeybond heeft hier toestemming voor gegeven.