Duidelijke taal Van Geffen na domper: ‘We gaan zaterdag een ander Den Bosch laten zien’

Vernon Taylor wil nu zijn leider­schap tonen in De Maaspoort

15 mei Het is erop of eronder donderdagavond voor New Heroes in De Maaspoort. Vernon Taylor twijfelt er niet aan dat de Bossche basketbalploeg de thuiswedstrijd tegen Landstede gaat winnen. ,,We weten waar het in de vorige twee wedstrijden fout ging. Dat zal ons nu niet gebeuren”, zegt de Amerikaanse guard in Bossche dienst.