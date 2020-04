Duidelijkheid voor teams HC Den Bosch: ‘Laten nu de kans liggen om het zo eerlijk mogelijk uit te spelen’

Het heeft even geduurd, maar ook de hockeyers in de hoofdklasse weten inmiddels waar ze aan toe zijn. Gisteravond zette hockeybond KNHB definitief een streep door het seizoen. HC Den Bosch-coaches Eric Verboom en Raoul Ehren hadden de competitie liever in een later stadium uitgespeeld. Al legt de een zich iets makkelijker neer bij de beslissing dan de ander.