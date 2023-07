Duits team gooit reddingsboei uit voor Brabants motorcrosstalent Scott Smulders

Motorcrosser Scott Smulders (19) geldt sinds zijn Europese jeugdtitel in 2015 al jaren als een belofte. Het wachten is op de definitieve doorbraak. Hij dacht gebeiteld te zitten met een tweejarig contract inclusief verblijf en training op het nationale sportcentrum Papendal. Hij kwam van een koude kermis thuis.

Onder de luifel van KMP Honda Racing zit Scott Smulders er zondagmiddag terneergeslagen bij in Lommel. De motorcrosser uit Alphen heeft de Belgische grand prix aangestipt om de aandacht op zich te vestigen. Maar door een aantal ongelukkige valpartijen wordt het niet de dag van de Honda-rijder in Duitse dienst. ,,Een pechdag. Ik baal enorm. Er zijn heel wat mensen voor mij komen kijken”, zegt hij met een sip gezicht. Om er strijdvaardig aan toe te voegen: ,,Ik heb dit seizoen nog één kans in een grand prix, in Arnhem. Ik ga alles in het werk stellen om me daar te laten zien.”

Verkeerde moment

Drie dagen later is hij in Arnhem voor een testdag en de perspresentatie van de Nederlandse GP op 20 augustus. De training heeft hij voortijdig af moeten breken wegens rugklachten. Een aandenken aan Lommel. Al bij de start ging het daar mis. Een kwestie van ‘verkeerde plaats, verkeerde moment’, zegt hij er zelf over. ,,Ze kwamen in de eerste bocht naar buiten en reden tegen mij aan. Kay en ik haakten met de sturen in elkaar en vielen alle twee.”

Lommel is niet geslaagd, want in beide manches slaagt Smulders er niet in om in de punten te rijden

Kay is Kay de Wolf, titelpretendent in de MX2-klasse. ,,Hij heeft later nog een bericht gestuurd om mij te bedanken, omdat ik hem onder zijn motor vandaan gered heb. Hij moet strijden voor de wereldtitel, mijn weekend is al geslaagd als ik punten haal.”

Eerste WK-punten

Het weekeind Lommel is dus niet geslaagd, want in beide manches slaagt hij er niet in om bij de beste twintig te finishen. Eerder dit seizoen lukte hem dat wel bij zijn grand prix-debuut in Duitsland, waar hij zijn eerste twee WK-punten scoorde. De meeste wedstrijden rijdt hij in de Duitse competitie, omdat daar de sponsorbelangen van zijn team liggen. KMP Honda Racing hielp Smulders uit de brand toen hij teamloos was doordat de samenwerking tussen de KNMV en het Waalwijkse SKS Racing plotseling klapte. Aanleiding was dat sportkoepel NOC*NSF de subsidie aan de motorsportbond drastisch terugschroefde. De stekker ging uit het Papendalproject, met Smulders als voornaamste slachtoffer. ,,Zat ik na een halfjaar weer thuis in Alphen en moest ik helemaal voor mezelf rijden. Dat was niet makkelijk. Toen kwam deze kans op mijn pad.”

Volledig scherm Scott Smulders © KMP Honda Racing

Hij moest in zijn examenjaar ook weer van school wisselen, van Arnhem naar het Willem II College in Tilburg. ,,Ik wil nu voor automonteur gaan leren, maar op een lager niveau zodat ik me kan focussen op de cross.”

De grands prix ervaart hij als een harde leerschool. Maar zijn ambities hebben geen deuk opgelopen: een vaste WK-plaats in de MX2 en van crossen zijn beroep maken. ,,Ik geef mezelf nog twee jaar om te bewijzen. In 2015 was ik Europees kampioen, in 2021 Duits kampioen 125cc. Als ik kijk naar de prestaties in het verleden van de profs van nu, zit het er voor mij zeker ook in. Ik laat mijn hoofd niet hangen. De mensen om me heen weten dat ik het kan.”