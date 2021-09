Duizendpoot Josh Mizerek nog niet uitgeleerd als assistent bij Tilburg Trappers: ‘welke richting ik precies op wil, daar ben ik nog over aan het nadenken’

Het valt niet mee om een interview-afspraak te maken met Josh Mizerek. Want hij is niet alleen assistent-coach bij Tilburg Trappers, maar hij is er ook hoofd jeugdopleiding, geeft zelf trainingen aan de jeugd van de club, is coach van de nationale Onder 16, assistent-coach bij het Nederlands vrouwenteam én van het mannenteam. ,,Mijn agenda is een Excel-sheet met een heleboel verschillende kleuren”, laat Mizerek zien. Uiteindelijk vinden we een gaatje voor een uitgebreid gesprek met de 43-jarige Amerikaan.