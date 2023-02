Dure nederlaag driebanders Cues&Darts/Xtreme

MXGP doet circuit Motorclub Oss de das om; nog maar één wedstrijd per jaar op Witte Ruijsheu­vel

OSS - De Witte Ruijsheuvel in Oss kan nog maar één keer per jaar worden gebruikt voor motorcrosswedstrijden. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Een klachtenregen in 2021 in de aanloop naar het grote MXGP-evenement doet het circuit de das om.