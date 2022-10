Dynamico geeft na slechte start zeker niet op: ‘We zijn een vriendengroep, dat moet ons wapen zijn’

Nul punten uit zes wedstrijden. Een laatste plaats. Wat doet dat met de groep?

Dat is natuurlijk niet leuk. We hebben in die wedstrijden soms best goed gespeeld. Dan begonnen we de eerste tien minuten sterk en dan zakte het daarna in. Daardoor denk je: het moet er toch inzitten... Maar tot nu toe loopt het gewoon nog niet zo lekker en als dat gebeurt gaan de koppies te snel bij ons hangen.

Dat ziet coach Damir Josipovic ook. Hij zei twee weken terug dat de mentaliteit anders moet bij Dynamico. Hoe kunnen jullie daarvoor zorgen?

Het begint allemaal met er positief instaan en er met elkaar voor blijven gaan. We moeten meer strijdlust tonen als team spelen en niet te veel individueel de oplossing zoeken. Steeds als we dat doen gaat het mis. Ons team is een vriendengroep, dus dat kunnen we ook. Dat we elkaars vrienden zijn moet een kwaliteit en een wapen van ons zijn.

Jullie hebben vorig weekend niet gespeeld. Kwam een week vrij gelegen na zo’n reeks nederlagen?

We hebben het allemaal even wat rustiger aan kunnen doen en tijd gehad voor andere dingen. Ik denk dat het voor de meesten goed is geweest om wat gas terug te nemen, zodat we er nu weer tegenaan kunnen. Dat is ook weleens fijn.

Jullie spelen vanavond tegen Hercules. Is dat ook een fijne tegenstander om nu te treffen?

Als het lukt om te spelen zoals we willen en iedereen voor elkaar vecht, dan moeten we de punten mee kunnen nemen uit Den Haag. Als dat lukt komt het vertrouwen vanzelf terug, dat weet ik zeker.

Wat helpt is dat Dynamico weer kan beschikken over een spelers die terug zijn van blessureleed. Waaronder Frank Loeffen en jij. Kun je je alweer 100 procent inzetten?

Ik heb er een maand of vijf uit gelegen met twee gebroken vingers. Het gaat nu weer goed, ik heb nergens meer last van gelukkig en kan volledig meedoen. Door mijn blessure heb ik ook drie maanden thuis gezeten van mijn werk. Of dat zwaar was? Ja en nee. Ik heb een kleine van 2,5 jaar oud, dus ineens had ik de tijd om leuke dingen te doen samen. Die heb je normaal niet. Ik heb dus niet thuis op de bank zitten niksen. Maar natuurlijk is het ook lastig, want je wil gewoon werken en ook kunnen handballen.

Tot slot: vorig jaar begon Dynamico ook slecht aan de competitie, maar uiteindelijk speelden jullie je relatief eenvoudig veilig. Is dat een houvast?

Ik hoop wel dat we weer zo’n eindsprint kunnen maken, ja. We weten na vorig jaar ook dat we dat kunnen. Maar het zou natuurlijk niet zo moeten zijn dat we nu weer in zo’n situatie zitten. Je moet aan het begin van de competitie ook gewoon punten pakken. Maar ja, de realiteit is dat we hier nu eenmaal voor moeten gaan.