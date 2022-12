Dynamico wint voor vierde keer in vijf wedstrijden, maar is vooral kritisch: ‘Het leek wel alsof we aan het bier hadden gezeten’

HandbalDe handballers van Dynamico leken zaterdag ondanks slecht spel op een zorgeloze zege af te stevenen tegen Volendam 2, maar maakten het tot de laatste seconde spannend (26-25). Na afloop klonk daardoor vooral kritiek bij de Osse ploeg, die tot voor kort nog onderaan in de eredivisie stond: ,,Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen.”

,,Het leek wel alsof we met zijn allen aan het bier hadden gezeten bij de wedstrijd van het Nederlands elftal.” De woorden van Dynamico-topscorer Chiel van Iperen waren veelzeggend. De Osse handballers hadden gedaan wat ze moesten doen tegen Volendam 2, winnen, maar de manier erop zorgde voor chagrijn in sporthal De Rusheuvel. Slechter had Dynamico nog niet gespeeld dit seizoen, waren Van Iperen en coach Damir Josipovic het eens. ,,Het was dramatisch.”

Natuurlijk: de twee punten werden gekoesterd. Zeker omdat aanvoerder Erik Loeffen 13 seconden voor tijd de winnende binnenschoot en Volendam nog de allerlaatste kans van de wedstrijd miste. Maar van een we-zijn-blij-als-we-winnen-en-het-maakt-niet-uit-hoe-houding was dus allerminst sprake. Dynamico wil na de beroerde seizoensstart met zeven nederlagen op rij omhoog kijken en heeft na vier zeges in de laatste vijf wedstrijden ook alle recht om dat te doen.

Quote Bij het ingooien merkte ik al dat het slappe hap was. Dat komt dan terug in de wedstrijd Chiel van Iperen, topscorer Dynamico

Maar toch: het had dus zeker niet zo spannend moeten worden. Van Iperen, vooral na rust op schot, zorgde halverwege voor een gat van vier treffers. Volendam kwam weer gelijk, waarna Dynamico weer een gat van twee goals sloeg, tot het in de slotminuten toch weer gelijk werd. Waarom Dynamico het toch nog zo spannend maakte? Van Iperen kan er alleen maar gissen. ,,We hebben het de laatste tijd aardig op de rit en zo goed waren ze niet. Met vier goals voorsprong hadden we gewoon door moeten douwen. Maar ik merkte het al bij het ingooien. Het was een beetje slappe hap. Dat komt terug in de wedstrijd.”

Frennie Bens van Dynamico probeert de bal onder het been van de keeper van Volendam 2 door te spelen.

Spanje en Kroatië

Het resulteerde in een pot waarin veel kansen werden gemist, de tegenstander in leven werd gehouden en Dynamico te veel meeging in het vechthandbal dat Volendam wilde speelde. Ook Josipovic kwam daardoor met een verwijzing naar het WK voetbal: ,,Ik zag Mexico van de week spelen, die duiken overal op. Die neiging hebben wij soms ook. Als je dan Kroatië en Spanje ziet, die blijven gewoon rustig en doen geen gekke dingen. Dat moeten wij nog leren.”

Josipovic zag te veel spelers hun niveau niet halen. Anderen wilden juist té graag en maakten daardoor fouten, zoals de Macedoniër Gjorge Bancaliski, die voor rust een paar keer opvallend snel weer werd gewisseld. ,,Hij moet zeker in de dekking nog leren dat degelijk soms goed genoeg is. Maar dat accepteert hij niet en dus gaat hij forceren.” Gelukkig weet Josipovic nu beter hoe hij met dat soort situaties moet omgaan. ,,Ik kende de ploeg daarvoor aan het begin van het seizoen nog niet goed genoeg ”, geeft de nieuwe coach aan. ,,Als we in de problemen kwamen, wist ik nog niet goed wie ik in moest brengen om het op te lossen. Nu wel. In het eerste kwartier heb ik elf spelers gebruikt.”

Mede daardoor is het de laatste weken gaan lopen en lonkt voor de Ossenaren een prima uitgangspositie na de eerste seizoenshelft. Voordat de tweede ronde begint speelt Dynamico nog tegen topteams Quintus en Aalsmeer 2 en tegen PSV, dat lager op de ranglijst staat. Josipovic: ,,Als we winnen in Eindhoven, wat moet kunnen, dan hebben we gewoon een goede eerste eerste seizoenshelft gedraaid en ben ik hartstikke tevreden.” Van Iperen sluit zich daarbij aan: ,,Ik ga ervan uit dat dat kan. Handhaving is nog steeds ons doel en het zou gek zijn als dat niet lukt met deze groep.”