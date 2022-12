Eddy Merckx imponeert bij zege driebanders SIS Schoonmaak

,,Dat 2.080 is wel een hoog moyenne”, aldus Merckx. ,,Ik doe er alles aan om te verbeteren en heb elke dag de keu vast. Het is ook een gevolg van vele wedstrijden in verschillende landen. Speel competitie in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en wellicht ook Spanje. Maandag vertrek ik naar de wereldbeker in Egypte. Omdat ik zevende sta op de wereldranking, ooit was ik nummer één, begin ik donderdag in het hoofdtoernooi. In de top 14 van de ranking blijven is belangrijk in verband met financiële voordelen. De kloof met nummer 15 is groot.”