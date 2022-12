Edon Maxhuni: ‘Heroes en de Maaspoort zitten voor altijd in mijn hart’

Edon Maxhuni (24) was één van de belangrijkste spelers voor Heroes Den Bosch in het afgelopen seizoen, waarin voor het eerst sinds 2015 de landstitel weer binnen werd gehaald. Morgen staat de Finse basketballer voor het eerst tegenover zijn oude club in de tweede ronde van de FIBA Europe Cup. Met veel plezier blikt hij terug op zijn tijd bij Heroes Den Bosch.

,,Ik ken hem als mijn broekzak en hoop hem daar ook te houden”, reageerde Heroes-captain Boy van Vliet na de zege op Porto, toen zeker was dat Heroes Merlins Crailsheim zou treffen en dus ook Edon Maxhuni. ,,Afgelopen seizoen heb ik op trainingen alleen maar tegen hem gespeeld, dus dat wordt een interessant weerzien”, zegt Van Vliet, die de minuten op de ‘1-positie’ van point guard, ook wel spelverdeler, met de Fin deelde.

,,Ik heb Boy geappt toen het definitief was”, vertelt Maxhuni met een grote glimlach. ,,Al twee wedstrijden van tevoren belde mijn vader mij om te vertellen dat de kans groot was dat we Heroes zouden treffen in de tweede ronde. Dus na onze wedstrijd heb ik gelijk gekeken of het gebeurde. Het wordt echt heel bijzonder om terug te keren.”

Quote Het is de plek waar ik als prof mijn eerste kampioen­schap won Edon Maxhuni (24)

Het wordt de eerste keer voor Maxhuni dat hij weer voet zet in de Maaspoort sinds vorig seizoen, als hij over een paar weken op bezoek komt. Het was direct liefde op het eerste gezicht met het Bossche publiek. De Albanese afkomst van Maxhuni maakt hem allesbehalve een standaard Fin. De emotie ligt altijd dicht op de oppervlakte en zo ontpopte hij zich al snel tot publieksfavoriet. Ook het weerzien met het Bossche publiek doet hem veel. ,,Het wordt natuurlijk emotioneel voor mij. Heroes en de Maaspoort zitten voor altijd in mijn hart: het is de plek waar ik als prof mijn eerste kampioenschap won.”

Inmiddels speelt Maxhuni in de Duitse competitie in een stadje op een uur rijden van Stuttgart. ,,Het is wel even wat anders, wat minder gezellig misschien. Het is een klein dorpje en in Den Bosch had je veel meer mensen, dus ja.. dat is gewoon anders”, zegt de Fin, die Heroes zeker wel een beetje mist. ,,Ik heb echt mooie herinneringen daar liggen. Ik genoot enorm van simpele dingen: samen ontbijten en Uno (kaartspel, red.) spelen. Gewoon met elkaar omgaan, lol hebben, tegen elkaar schreeuwen en even niets met basketbal doen met elkaar. Dat had ik nog nooit bij een andere club meegemaakt.”

Ook de hechte groep maakte op Maxhuni veel indruk. ,,Toen we de eerste FIBA-wedstrijd wonnen bij Benfica, dat was enorm voor het team. Toen zijn we met elkaar uit eten geweest. We waren pas twee maanden bij elkaar, maar we waren als een familie die al vijf jaar bij elkaar was op en naast het veld. Dat was gewoon heel speciaal. Dat hebben Erik (coach Braal, red.) en Mike (de Kraker, assistent-coach) heel goed gedaan.”

Trashtalking

Voorafgaand aan het duel wordt er al behoorlijk heen en weer geappt, zo verzekert Maxhuni. ,,Ja er wordt wel een beetje getrashtalked ja”, vertelt hij lachend. Ook in de kleedkamer doet Maxhuni een beetje aan trashtalking. In Crailsheim speelt de Fin onder meer met Asbjorn Midtgaard en Arunas Mikalauskas, twee spelers die vorig jaar nog voor Leiden speelden, de ploeg die in de finale om de landstitel het onderspit delfde tegen Heroes. ,,Dat laat ik ze nog vaak genoeg horen hoor,” vertelt hij lachend. ,,Als ze met me discussiëren, eindig ik vaak met dat ik de kampioen ben en dat ze maar naar mij moeten luisteren.”

Heroes speelt morgen het eerste duel van de tweede ronde van de FIBA Europe Cup in Crailsheim. Op 25 januari keert Maxhuni zelf terug in de Maaspoort.