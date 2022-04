Een aanval richting de eeuwige roem: ‘Je kunt Tourritten winnen, maar er is maar één Parijs-Roubaix’

Eerste podium voor Eindho­venaar Brian Bogers in MXGP: ‘De weg is zó lang geweest’

Na vijf seizoenen is Brian Bogers eindelijk waar hij wil zijn in de MXGP: op het ereschavot. De Eindhovenaar kende een uitstekend weekend in Portugal, waar hij alleen Jorge Prado en Tim Gajser voor zich moest dulden.

4 april