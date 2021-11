Een boek om een hoofdstuk als wielerfotograaf af te sluiten: ‘Geen getob meer aan mijn kop’

Debuut Delmée bij Oranje: ‘Ik moet mij ook weer gaan bewijzen’

Jeroen Delmée beleeft vanavond (18.30 uur) zijn officiële debuut als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Het verfriste Oranje speelt zonder publiek tegen olympisch en wereldkampioen België in de Pro League, in het Wagener Stadion in Amstelveen, als startschot richting olympisch goud over drie jaar in Parijs.

9:34