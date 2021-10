‘Een boek over Skiete Willy? ‘Niet nodig’, vinden ze bij PSV, het gaat nu om de goals én het shirt van Zahavi’

Boy van Vliet leidt Heroes Den Bosch na rust naar ruime zege in Den Helder

7 oktober Vijf gespeeld, vijf gewonnen. De seizoensstart van Heroes Den Bosch in het eerste seizoen van de BNXT League is nog altijd om door een ringetje te halen. Donderdagavond rekende de ploeg van Erik Braal in Noord-Holland af met Den Helder Suns: 75-94.