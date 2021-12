Eén Brabander te weinig in de viermansbob van Team NL op weg naar Peking: ‘De start moet beter’

,,We hebben twee zware weken achter de rug”, verzekert Jelen Franjic als hij in Winterberg terugkijkt op het eerste wereldbekeroptreden van de viermansbob zonder zijn oudere broer Janko. In het witte Duitse wintersportplaatsje Winterberg probeerde het team afgelopen weekeinde vooral het moreel hoog te houden. ,,Als de positiviteit en de mindset er is, is het nog maar een kwestie van tijd”, geeft de geblesseerd langs de kant Bredanaar Janko Franjic zijn ploeggenoten mee. ,,Ik denk dat ze de Spelen al hebben gehad. Met dit team is alles haalbaar.”