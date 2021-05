Een echte feestweek voor Waalwijkse Rowie Jongeling: promotie, contractverlenging en jarig

Ze werd woensdag 28 jaar, verlengde zaterdag haar contract bij de Duitse promovendus Rheinland Lions en speelde met het Nederlands basketbalteam drie tegen drie. Rowie Jongeling uit Waalwijk is door al dat basketballen maar weinig in ons land te vinden.

Wat als ploeggenote Jill Bettonvil dinsdag jarig is en Rowie Jongeling woensdag haar verjaardag viert? Dan vieren de Nederlandse basketbalsters van het drie tegen drie-team in de avonduren een bescheiden feestje. Ze moeten namelijk wel presteren tijdens de oefeninterlands, in aanloop naar het Olympisch Kwalificatie Toernooi eind deze maand.

Jongeling zit niet in de voorselectie, Bettonvil en haar zus Loyce uit Den Bosch wel. Zaterdag verlengde Jongeling haar contract bij Rheinland Lions, dat kampioen werd en promoveerde naar de Bundesliga, met een jaar.

Quote Ik nam mijn teamgeno­ten uit Amerika, Slovenië en Kroatië wel eens een dagje mee naar Amsterdam Rowie Jongeling

,,Ik ben met de kerst voor het laatst drie, vier dagen vrij geweest”, zegt de basketbalster, die nu weer even bij haar ouders in Waalwijk woont. ,,Bij mijn vorige club in Ösnabruck ging ik vaker naar huis. Ik wil nu in deze coronatijd niet bij iedereen over de vloer komen. Ik nam mijn teamgenoten uit Amerika, Slovenië en Kroatië wel eens een dagje mee naar Amsterdam, maar we konden ook niet zomaar overal rond gaan dwalen.”

Volledig scherm vlnr: Janine Guijt, Laura Cornelius, Rowie Jongeling en Janis Boonstra (NED) © Foto: SCS/Margarita Bouma

Twee promoties

Vier weken geleden promoveerde haar team Rheinland Lions via de nacompetitie naar de eerste Bundesliga, hoewel de ploeg al kampioen was geworden. ,,Het was onzeker of alle ploegen uit de eerste Bundesliga het inschrijfgeld konden betalen. Bovendien wilde de bond de competitie uitbreiden”, vertelt Jongeling. ,,De voorzitter heeft grote ambities en wilde al een paar jaar promoveren. Het was een grote ontlading dat het nu lukte.”

De club huurde voor alle speelsters een hotelkamer en de ploeg at uitgebreid met elkaar. ,,Daarna hebben we muziek gedraaid en feest gevierd”, zegt Jongeling, die een jaar eerder nog met GiroLive Panthers uit Ösnabruck in de Bundesliga speelde. Met dat team promoveerde ze twee jaar geleden ook al. ,,Dat was meer een familiefeest”, herinnert de Waalwijkse zich. ,,Enkele meiden kwamen uit Ösnabruck. We vierden feest in de kantine, met ouders, familie en fans.”

Buitenlandse ambities

Ze had dus nu nog steeds op het hoogste niveau kunnen spelen, maar keerde terug naar het tweede niveau, bij Rheinland Lions. ,,De sponsor van Panthers vond dat jonge, regionale meiden op mijn positie moesten spelen”, vertelt Jongeling. ,,Dat was pech. Toen kreeg ik een goede financiële en sportieve aanbieding van Rheinland, waardoor ik graag voor die club wilde spelen.”

Na drie seizoenen in Duitsland blijft ze ambitieus. Spanje, Frankrijk, dat klinkt ook wel mooi. ,,Het tweede niveau van Frankrijk en Spanje is hoger dan het tweede niveau van Duitsland. Op dit moment heb ik meer ervaring in de Bundesliga nodig. Ik bekijk het nu per jaar.” Even uitrusten in Nederland dus, als de activiteiten met Oranje klaar zijn, en dan snel weer aan de slag in Duitsland.