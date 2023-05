Een gemiste titel, een smalle selectie, maar toch schrijven Veghelse volleyballers geschiedenis

Op één punt miste Skunk het kampioenschap in de eerste divisie B, maar in de nacompetitie schreven de volleyballers alsnog geschiedenis. Voor het eerst in de historie van de Veghelse club gaan de mannen in de topdivisie spelen.

Groot was de ontlading nadat de tweede set werd gewonnen van Compaen. Promotie naar de topdivisie was bereikt. In een poule van drie waren twee tickets voor de topdivisie te verdienen. Pegasus won in Oostzaan in het eerste duel met 2-0 van Compaen en vervolgens won Skunk met 2-0 van Pegasus. ,,Dat was één van onze beste wedstrijden van het seizoen”, zegt Skunk-coach Martin Janssen. ,,Je kunt er alleen maar van dromen dat ze zo spelen.”

In het duel met Compaen had Skunk aan één gewonnen set voldoende voor promotie. ,,Na de gewonnen wedstrijd liet ik ze vrij, maar misschien had ik op de resetknop moeten drukken. We dachten er te eenvoudig over en begonnen vreselijk slecht.” De eerste set ging kansloos verloren, en nog zo’n set zou promotie in gevaar brengen. Dat gebeurde niet, tot 10-10 ging het gelijk op maar daarna liep Skunk weg dankzij een goede serviceserie van Yannick Gloudemans en Pepijn Scholten. De set werd gewonnen, dat Skunk het duel verloor deed er niet meer toe. ,,Iedereen was in zijn hoofd al aan het feesten.”

Het echte feest duurde tot vroeg in de ochtend. De spelers van Skunk vierden het samen met Pegasus, dat ook promoveerde, in Nijmegen. ,,Er lopen wat lijntjes tussen de spelers vanwege de studie.” Zelf maakte Janssen het feest in Nijmegen niet mee. De vrouwen van Skunk wel, zij promoveerden via de nacompetitie naar de derde divisie. ,,Ik moest de volgende ochtend naar Duitsland.”

De promoties vormden een mooie afsluiting van het jubileumseizoen. Het vijftigjarige jubileum van de club werd bijna opgeluisterd met een titel, maar die werd bij de mannen op één punt gemist. In de nacompetitie slaagde Skunk er ondanks de kleine selectie er wel in om te promoveren. ,,Ik sta ervan te kijken dat we dit voor elkaar hebben gekregen.” De selectie bestond uit zeven à acht man. ,,Dat maakte het lastig om op patronen te trainen, maar coach Jacek Ziemba leverde goed werk. En tijdens de voorbereiding op de nacompetitie trainden een aantal mensen van andere clubs mee.” Zo werd het Veghelse team klaargestoomd voor de beslissende dag.

Zo’n acht jaar geleden begon de reis naar de topdivisie. Skunk speelde toen in de promotieklasse en Janssen stapte samen met Bou Boudeling in. De coach vond dat het team te laag speelde. Dat bleek, na een paar jaar stond de Veghelse ploeg in de eerste divisie. In 2020 liep de ploeg promotie naar de topdivisie mis. De volleybalbond besloot in coronatijd tot uitbreiding van de topdivisie. Alleen promoveerde niet Skunk, maar een ploeg die onder hen stond.

,,Onze ontwikkeling kwam tot stilstand en een paar jongens vertrokken.” Dat gaat nu niet gebeuren. Volgend seizoen wordt de selectie juist breder, verwacht de Boekelnaar. ,,We zijn met een aantal jongens in gesprek.” Wel blijven er nog wensen over. ,,We hebben geen eigen hal. Het is afwachten waar er ruimte is om te trainen. Soms moeten we uitwijken naar een ander dorp of naar buiten. Ik hoop dat dat niet meer hoeft.”