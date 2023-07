Één goede trap maakt einde aan gouden droom van Tilburgse kickbokster: ‘Die kwam aardig hard aan’

Het zijn drukke weken geweest voor de Tilburgse Francesca Prescimone. Terwijl ze alles in het werkt stelde om in optima forma op de Europese Spelen in Krakau te verschijnen, moest de 25-jarige kickbokster ook nog eens alles op alles zetten om haar propedeuse fysiotherapie binnen te hengelen. Dat laatste met succes, de Europese Spelen met wat minder succes.

De in Italië geboren Francesca Prescimone was net vier jaar oud toen haar moeder besloot om haar en d'r zus mee te nemen naar Nederland. ,,Voor een betere toekomst. Werk en studie zijn hier veel beter geregeld dan daar", legt Prescimone nu uit. De broer van haar moeder woonde al in Nederland, hij haalde de familie over om hier ook naar toe te komen. Het gezin kwam in Udenhout terecht, maar al snel verhuisden ze naar Tilburg.

Daar ging Prescimone naar school. Op de middelbare school kwam ze pas achter haar échte passie: kickboksen. ,,Een meisje uit mijn klas deed aan kickboksen. Ik ben toen een keer meegegaan op proefles, en ik was meteen verkocht.”

90 kilo

De Tilburgse kan niet zeggen dat ze meteen talent had voor de vechtsport. ,,Nee, dat niet. Ik woog toen 90 kilo als 11-jarige. Misschien had ik wel wat aanleg, maar door dat extreme overgewicht was daar niet veel van te zien.” Prescimone moet ook lang wachten tot ze een écht gevecht kan vechten. ,,Zoek maar eens iemand van die leeftijd in dezelfde gewichtsklasse, die waren er niet", lacht ze nu. ,,Uiteindelijk ben ik dertig kilo afgevallen, ik heb nu al genoeg gevochten haha.”

En talent had ze dus zeker wel. Nadat ze flink is afgevallen, maakt Prescimone naam in de kickbokssport. Het leverde haar nu dus een plek bij Team NL op. Ze mocht Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese Spelen.

Gouden plak?

Met hoge verwachtingen reisde Prescimone af naar Krakau. Zo trots dat ze was om Team NL te mogen vertegenwoordigen (,,Dat is toch vet?") , zo teleurgesteld was ze toen het avontuur na één partij voor haar al voorbij was. ,,Ik dacht echt dat ik voor goud kon gaan, die kans was er ook. Maar ik lootte direct tegen de wereldkampioen van 2021. Ik kreeg een goede trap tegen mijn hoofd aan en ondanks dat we met veel bescherming vechten (bitje, hoofdbescherming, beenbeschermers en kruisbescherming, red.) kwam die toch heel aardig aan kan ik je verzekeren. Zonde dat het zo is gelopen.”

De Europese Spelen was een heel mooi evenement om mee te maken, maar stiekem droomt Prescimone van die echte, grote kers op de taart: de Olympische Spelen. Op dit moment is kickboksen nog geen Olympische sport, maar de kans is aanwezig dat dat in 2028 wél zo is. ,,Dan zou ik 29 jaar zijn, een heel mooi moment om nog één keer te shinen. Een prachtig iets om daar bij te zijn en om daarna te zeggen: nu is het mooi geweest. Maar goed, dat duurt nog wel even.”