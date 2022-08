Een kat in de goal en nog drie avonturiers bij Trappers

Connor Sills: ‘Valt op door zijn enorm harde schot’

De 27-jarige Canadese power-forward, 1.93 meter lang en 97 kilo zwaar, speelde vier jaar bij het team van de University of Ottawa, de grootste tweetalige universiteit van Canada, voordat hij de overstap naar Europa maakte. Hij streek neer bij het Schotse Dundee Stars, waar hij in 57 wedstrijden tot veertien goals en zestien assists kwam. Doug Mason: ,,Connor gaat voorlopig in een aanvalslijn met Jonne de Bonth en Ties van Soest spelen. Hij kan heel goed schaatsen, is lang en sterk. Connor valt vooral op door zijn enorm harde schot. Hij is zowel aanvallend als verdedigend sterk. Ik verwacht dat met name Jonne veel van hem kan leren. Ze zijn hetzelfde type ijshockeyer. En dan hebben ze de jonge, clevere Ties erbij als center. Een mooi lijntje zo. Bij elke import zochten we naar iets dat wat toevoegt aan de groep. Bij Connor is dat ook zijn agressiviteit in de goede zin van het woord, hij wil heel graag naar de goal. Maar ik verwacht niet dat hij de topscorer wordt, daar zijn weer andere jongens voor. Connor brengt een andere dimensie in het team, dat vind ik belangrijk.”