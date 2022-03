Een kusje op de stick blijkt het geheime wapen van Toekomstteam Trappers

Zaterdag had het jonge team van de coaches Dennis ten Bokkel en Levi Houkes al met 0-3 gewonnen in Groningen. Er was in deze best-of-two dus een behoorlijk buffertje. Maar toen het gisteren op Stappegoor in de tweede periode 0-1 werd, sloeg de angst de Tilburgers toch even om het hart. Zou het nog mis gaan?

Reddingen

Goalie Jowin Ansems, die ook bij het ‘grote’ Oberligateam geregeld het doel verdedigt, hielp met een paar fraaie reddingen erger te voorkomen. En toen toen was daar, aan het begin van de derde periode, die fraaie actie van Jason Bruurs. De 19-jarige Tilburger schaatste tussen een paar Groningse verdediger door en schoot via de binnenkant van de paal raak. Opluchting en vreugde streden om voorrang bij de spelers van de thuisploeg en de circa 500 toeschouwers die op het duel waren afgekomen.

Tweede doelpunt

Bruurs wees direct na zijn treffer naar assistent-coach Levi Houkes en legde na afloop uit waarom. ,,Tussen de tweede en derde periode in, had Levi gezegd dat hij een doelpunt van mij voelde aankomen en hij gaf toen een kusje op mijn stick. Nou, dat mag hij vanaf nu voor elke wedstrijd doen, haha. Dit was pas mijn tweede doelpunt dit seizoen!”

Houkes, oud-speler van het Oberligateam van Trappers, loopt nu een jaartje mee als staflid bij het Toekomstteam en dat bevalt hem uitstekend. ,,Trappers is zeg maar het Ajax van Nederland op ijshockeygebied. De beste club van het land, goed georganiseerd en een sterke jeugdopleiding. Prachtig om hier mijn eerste schreden in het trainersvak te zetten.”

Kloof

Over het niveau van de talenten in het Toekomstteam is hij goed te spreken. ,,Maar het zou mooi zijn als deze groep volgend seizoen op het hoogste niveau kan gaan meedoen, de BeNeLiga. Dan is de kloof richting het Oberligateam minder groot. We moeten dan wel voor een competitieve selectie zorgen, eventueel met een paar jongens van buitenaf erbij, vind ik. En elk jaar één speler laten doorstromen naar de hoofdmacht lijkt mij een haalbare doelstelling.”

IJstijd

Eerst maar eens een gooi doen naar de titel in de eredivisie, het tweede niveau in Nederland. In de finale van de play-offs wachten ontmoetingen met Amsterdam Tijgers, dat Eindhoven Kemphanen elimineerde. Houkes: ,,In de competitie hebben we met 2-1 van Amsterdam gewonnen, maar het wordt een lastige serie. Ik heb begrepen dat het een best-of-three wordt of een best-of-five, afhankelijk van de beschikbare ijstijd. Altijd beter dan zo’n best-of-two als in de halve finale. Dat vind ik helemaal niks. Dat zie je ook nergens, alleen in Nederland.”

Halve finale play-offs eredivisie:

Zaterdag: Gijs Groningen - Toekomstteam Trappers 0-3. Doelpunten: Chay Schults, Jonas Steeno en Marvin Timmer. Zondag: Toekomstteam Trappers - Gijs Groningen 1-1. Doelpunt Trappers: Jason Bruurs.