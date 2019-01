Eerherstel voor New Heroes, opvallende rol Vernon Taylor

De halve finale van de NBB-beker halen zat er donderdagavond niet meer in voor New Heroes. Maar de Bossche basketbalploeg maakte wel van de gelegenheid gebruik om het geschonden blazoen weer wat op te poetsen. Het won de return tegen Donar in de kwartfinale met 76-65.

De tweestrijd met de regerend landskampioen om een plek bij de laatste vier in het nationale bekertoernooi was maandag in Groningen al beslist. Toen won de thuisclub met duizelingwekkende cijfers (87-44).

Dat gat dichten was donderdag in De Maaspoort een mission impossible voor New Heroes. Maar de ploeg van coach Ivica Skelin liet wel vanaf het begin zien op jacht te zijn naar sportief eerherstel tegen Donar.

Na het eerste kwart was de voorsprong nog minimaal (16-14), maar bij rust was de marge al opgelopen naar 42-32. In het derde kwart werd het verschil zelfs even 20 punten (56-36) en groeide er bij de grootste positivo’s op de tribune plots een sprankje hoop.

Maar zover liet Donar het niet komen. De Groningers kwamen rap terug tot 58-44 en toen was duidelijk dat de halve finale definitief buiten bereik was voor New Heroes.

Uiteindelijk stond er na vier kwarten een eindstand van 76-65 op het scorebord voor de Bossche thuisploeg.