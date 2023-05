Eerst mag het niet, na ingrijpen van de kroonprins toch wél: Israël tegen Saoedi-Arabië, in Den Bosch

De scheidsrechter kreeg wél een hand, maar de tegenstanders slechts een boks voorafgaand aan de clash tussen de jongens uit Israël en Saoedi-Arabië. Dat de wedstrijd doorgang vond, was best bijzonder. Normaal gesproken vermijden Arabische sportteams de Israëliërs. Toen AZ in 2016 in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv moest spelen, deed één speler niet mee bij de Alkmaarders: de Iraniër Alireza Jahanbakhsh (nu Feyenoord). Vanwege boycots van Arabische en islamitische landen doet het Israëlische nationale voetbalteam mee aan de voorronde van het EK-voetbal en ook bij de WK-voorronde spelen ze in de Europese zone.

Cristiano Ronaldo junior hád mee kunnen doen in Den Bosch; ‘Maar beveiliging was niet te doen’

Duel schrappen?

Toen dat zaterdagavond duidelijk werd, verzocht de clubleiding van de Mahd Academy uit het Saoedische Riyad de toernooi-organisatie in eerste instantie om het duel te schrappen. Toernooi-directeur Jeroen Gösgens had het schema al omgegooid en beide teams aan een andere tegenstander gekoppeld.

Maar plots kwam er toch groen licht uit Saoedi-Arabië, ,,De minister van sport en de kroonprins, die eigenaar is van deze voetbalacademie, hebben zich ermee bemoeid. En uiteindelijk is er toestemming gegeven om te spelen. Heel bijzonder”, aldus Gösgens.

Geen hand

Hoe bijzonder, blijkt wel als de wedstrijd bijna gaat beginnen. De scheids- en grensrechters krijgen keurig een handje van de spelers van Mahd Academy, de Israëlische tegenstanders moeten het met een boksje doen. En als de wedstrijd in 0-0 eindigt en er penalty's moeten worden genomen, vliegt de vlam bijna in de pan als een speler en een keeper elkaar iets toeroepen.

Mahd Academy wint de penaltyreeks, waarna er geen handen worden geschud. Maar een paar minuten later verschijnen beide teams wel in de middencirkel voor een gezamenlijke groepsfoto. Een beetje schuchter mengen de jongens van verschillende achtergronden zich even, om daarna weer snel hun eigen veilige groep op te zoeken. De spanning was voelbaar. Maar er is gevoetbald. En er zijn geen gekke dingen gebeurd. Misschien heeft het toernooi in Den Bosch op deze manier wel een heel klein beetje bijgedragen aan de wereldvrede.