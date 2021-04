Eerst praten, dan ballen een Bossche en een Tilburgse om de prijzen: ‘Vrouwenbasketbal is een vak apart’

Het was tijdens de training deze week dat de basketbalsters van Lekdetec.nl elkaar eens vreemd aankeken. Ze deden schoten vanaf de middellijn, van jong naar oud, en Julia Jorritsma kwam aan de beurt na de jeugdspeelsters van de onder 20. ,,Huh, ben jij pas 21”, zeiden ze tegen mij”, lacht de basketbalster uit Den Bosch. En dat terwijl ze al vijf jaar op het hoogste niveau speelt. Ze is daardoor één van de routiniers in het jonge team uit Bemmel, dat na twee tegenvallende seizoenen weer de play-offs haalde. Vanavond om 20.30 uur is de eerste wedstrijd, thuis tegen Jolly Jumpers uit Tubbergen.

Iedereen hoopte de afgelopen twee seizoenen ook op de play-offs om de landstitel, maar dat feest ging niet door. ,,Terwijl het team nu nagenoeg hetzelfde is als toen”, zegt Jorritsma. ,,Vrouwenbasketbal is een vak apart. Iedereen wilde in onze jonge ploeg wel iets zeggen de afgelopen jaren, maar het bleef te algemeen. Dat hebben we nu omgedraaid naar dat we iemand aan durven te spreken als dat nodig is. Dat is soms lastig, maar dat heeft ons echt geholpen.”

Allrounder van 1.83 meter

Ze is met haar 1.83 meter redelijk lang en sterk, maar kan net zo goed schieten of een actie naar de ring maken. Jorritsma is één van de topscorers van de ploeg. ,,Ik sta eigenlijk altijd in de beginopstelling”, merkt ze op. Die opstelling en de jonge selectie kan de achilleshiel zijn in de play-offs. ,,We spelen met een kern van zes, zeven speelsters”, vertelt de basketbalster. ,,Als iemand haar dag niet heeft, kunnen we in de problemen komen.”

Het gebeurde de laatste twee speelronden, waarin de ploeg twee keer verloor. Daardoor gaat Lekdetec.nl niet als koploper, maar als nummer drie de nacompetitie in. ,,Ik kreeg twee keer vijf fouten en haalde het einde van de wedstrijd niet”, blikt Jorritsma terug. ,,De eerste wedstrijd kreeg ik een frustratiefout. Daar moet ik echt mee kappen. Die week zou ik inderdaad het liefst zes keer over spelen.”

Drie keer tegen Jolly Jumpers

Jolly Jumpers is vanavond de eerste tegenstander in de kwartfinale van de play-offs. Die ronde gaat over drie wedstrijden: best of three. Lekdetec speelt twee keer thuis. De twee onderlinge competitiewedstrijden eindigden in ruime overwinningen voor de vrouwen uit Bemmel. ,,We hebben een goede kans om de halve finale te halen en doen ook niet onder voor de nummers één en twee Den Helder en Barendrecht”, meent Jorritsma.

Ploeggenote en jeugdspeelster Renske Tool uit Tilburg hoopt evengoed dat Lekdetec de volgende ronde haalt. ,,Ik vind het geweldig om op dit niveau te spelen”, zegt de basketbalster, die herstellende is van een blessure en de kwartfinale mist. ,,Dat had ik niet verwacht toen ik hier afgelopen zomer kwam. Het wordt een gevecht tussen ons en Jolly Jumpers, maar ik denk dat wij beter zijn.”

Play-offs

De wedstrijden in de play-offs gaan volgens een best of three-regeling: twee keer winnen is genoeg. Lekdetec.nl speelt in de kwartfinale op 13 april, 15 april en 17 april tegen Jolly Jumpers uit Tubbergen. De halve finales zijn 20, 22 en 24 april en de finaleronde is op 27 april, 29 april en 1 mei. Ook Jamy de Kock (Woudrichem, Binnenland), Marlou de Kleijn (Kaatsheuvel, Binnenland), en de zusjes Anna en Lisa van Dalsum (Breda, Utrecht Cangeroes) maken nog kans met hun teams op het kampioenschap.

Volledig scherm Julia Jorritsma is met haar 1.83 meter redelijk lang en sterk, maar kan net zo goed schieten of een actie naar de ring maken. © Mischa Keemink/ ProShots