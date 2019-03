Eerste halte Trappers in play-offs: Lindau (732 km)

Zondag is de laatste speeldag in Süd, vrijdag beginnen de play-offs. Trappers, dat als eerste eindigde in de Oberliga Nord, begint op 15 maart met een thuiswedstrijd tegen Islanders. Deze best-of-five wordt op 17 maart vervolgd met een uitduel in Lindau, dat op 732 kilometer van Tilburg ligt (aan het Bodenmeer, vlakbij Zwitserland en Liechtenstein). Wedstrijd drie is opnieuw twee dagen later en dan weer in Tilburg. Trappers zal er vermoedelijk alles aan doen om de serie in drie duels af te ronden. Zo niet, dan moet de verre reis naar Zuid-Duitsland nogmaals worden ondernomen op 22 maart. Is er dan nog altijd geen beslissing gevallen, dan moet dat op 24 maart in Tilburg gebeuren.