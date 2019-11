Eerste zege helpt Osse handballers van laatste plek af in eredivisie

Na negen nederlagen een een gelijkspel was het de eerste zege voor de Ossenaren. Het duurde lang voordat Havas definitief afgeschud was. Halverwege had Olympia pas een kloofje van twee treffers geslagen. In Almere was Olympia de hele wedstrijd de betere tegen mede-promovendus Havas, dat nu hekkensluiter is met twee punten uit elf duels. Olympia’89 heeft een puntje meer dankzij het gelijkspel DFS Arnhem eerder dit seizoen.