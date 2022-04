EHL eerste piekmoment voor HC Den Bosch: ‘Dat zie je ook aan mij’

Zaalvoet­bal­lers BE’79 pakken dure winst in het zaalvoet­bal­gek­ke Volendam

De zaalvoetballers van BE’79 hebben zich in de directe confrontatie met RKAV Volendam van de beste kant laten zien. De 3-4 winst werd met veel moeite over de streep getrokken. Het team van coach Jeroen Hakkens liet in het vissersdorp een uitstekende indruk achter.

