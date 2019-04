Einde Dutch Windmills ook slecht nieuws voor New Heroes

Het verdwijnen van Dutch Windmills uit de Dutch Basketball League (DBL) heeft ook negatieve gevolgen voor New Heroes. De Bossche basketbalclub raakt daardoor verder achterop op nummer twee Landstede Zwolle.

De tweede plek in de eindrangschikking raakt daardoor zo goed als zeker uit beeld voor New Heroes, dat nu vrijwel zeker als nummer drie van de eredivisie de play-offs om de landstitel in zal gaan.

Financiële problemen

Dutch Windmills werd dinsdagavond door het bestuur van de DBL uit de competitie genomen vanwege de financiële problemen bij de club uit Dordrecht. Vorige week leek de club nog gered te zijn toen er met Jack's Casino een nieuwe geldschieter op de proppen kwam. Die deal was tot stand gekomen door bemiddeling van Bob van Oosterhout van sportmarketingbureau Triple Double, die tevens eigenaar is van New Heroes.

Volgens het bestuur van de DBL levert de komst van Jack’s Casino echter onvoldoende resultaat op voor Dutch Windmills. De Dordtse club was bezig aan zijn eerste seizoen in de eredivisie.

Geschrapt

Alle resultaten van Dutch Windmills uit de tweede seizoenshelft worden nu geschrapt. New Heroes raakt daardoor een overwinning kwijt. Landstede verloor na de winterstop twee keer van de Dordtse ploeg en levert geen punten in. De Zwolse ploeg staat nu tweede met 50 punten uit 29 wedstrijden. New Heroes volgt met 4 punten minder en 1 wedstrijd mee gespeeld. Dat lijkt met nog 4 duels te gaan een onoverbrugbare marge voor de Bossche ploeg.