Einde seizoen voor Heroes, dat thuis tegen Leuven de schade niet kan repareren

Het seizoen zit erop voor Heroes Den Bosch. In de eigen Maaspoort bleef een comeback tegen Leuven uit. Opnieuw gingen de Belgen er met de winst vandoor: 71-74. Daardoor is het na de nationale play-offs ook in de BNXT play-offs razendsnel gedaan voor de uittredend landskampioen.

Een marge van tien punten. Zo groot was de schade die Heroes zondagmiddag opliep in Leuven. En dus waren er dinsdagavond reparatiewerkzaamheden nodig voor de ploeg van Erik Braal. Nadat de Bosschenaren vorige week prolongatie van de landstitel in rook op hadden zien gaan, dreigde het nu ook in de BNXT play-offs - om de gecombineerde titel van Nederland en België - op een vroege uitschakeling uit te draaien.

Toch waren de Bosschenaren in een halfgevulde Maaspoort gemotiveerd hun noodgedwongen zomervakantie nog even uit te willen stellen. De start was voortvarend en Heroes liep direct weg bij de Vlaamse bezoekers. Al in het eerste kwart was de achterstand weggepoetst. Waar de ploeg van Erik Braal al weken moeizaam scoort, leken de schoten nu wat makkelijker het net te vinden. Even had de thuisploeg zelfs een marge van twaalf punten te pakken, maar Leuven wist de schade toch te beperken: 26-20.

Ook die voorsprong verdampte snel. Halverwege de tweede helft pakten de bezoekers voor het eerste een voorsprong. Daarmee leek bij de thuisploeg hoop op een comeback enigszins te vervliegen. Net als in Leuven kwam Heroes met een dramatische run uit de kleedkamer en liep de achterstand verder op.

Vuur gedoofd

Het vuur bij de thuisploeg leek langzaam te doven. Toch kwam de Maaspoort nog één keer tot leven, toen halverwege het vierde kwart even de leiding in de wedstrijd werd genomen. Tot een echte wederopstanding leidde het in de slotfase niet meer. De Belgen pakten alsnog de winst: 71-74.

Daarmee loopt het seizoen van Heroes uit op een flinke teleurstelling. De ploeg stond er dit seizoen niet op de momenten dat het moest. De nationale ronde van de BNXT League was foutloos, maar vanaf de crossborderfase kwam er zand in de motor. De Belgische tegenstanders bleken vaak een maatje te groot en ook tegen Donar kon de ploeg van Braal het op nationaal niet bolwerken om de titel te prolongeren.

Heroes Den Bosch - Leuven Bears 71-74 Kwartstanden: 26-10, 15-22, 14-17, 16-15. Scores Heroes: Price 20, Van der Mars 18, Ndow 13, Thomas 9, Van Vliet 4, Webster 2, Naar 2, Grantsaan 2, Kok 1.