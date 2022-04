Einde seizoen voor Trappers, dat z’n meerdere moet erkennen in Memmingen

Ook na twee overtime-nederlagen geloofde Trappers er nog in. Op bezoek bij Memmingen móest dinsdagavond wel gewonnen worden om een voortijdig seizoenseinde te voorkomen. Dat lukte niet in het derde duel van de play-offs. Het werd in Duitsland 5-1.

Opnieuw bleef het lang spannend, maar in de derde periode zakte de ploeg van Dave Livingston door z’n hoeven en kon de thuisploeg uitlopen naar een ruime overwinning. En Trappers vond voor het tweede seizoen op rij z’n Waterloo in de kwartfinale van de play-offs.

Vooraf was er een voordeeltje voor Trappers: sterspeler Jaroslav Hafenrichter ontbrak bij de thuisploeg vanwege persoonlijke omstandigheden. Maar dat betekende nog niet dat Memmingen in een lager tempo ten aanval trok dan in de vorige twee - in overtime gewonnen - duels.

Veel straffen

Trappers benadeelde zichzelf ook door in de eerste periode veel straffen te pakken, waardoor Memmingen vaak met een mannetje meer op het ijs stond. Dat kostte de ploeg van Dave Livingston veel kracht. Desondanks leken de Tilburgers schadevrij de eerste pauze te halen, maar dat lukte net niet. In de 19e minuut prikte Max Lukes een rebound binnen: 1-0.

Ook in de tweede periode deden beide ploegen weer weinig voor elkaar onder, zoals de hele serie al het geval was. Trappers kreeg weinig grote kansen, maar plots was daar dan toch de 1-1. Op aangeven van Danny Stemper en Gio Vogelaar was het Kilian van Gorp die voor de gelijkmaker tekende.

Volledig scherm Spanning op de bank bij Trappers. dat uitgespeeld is na de derde nederlaag tegen Memmingen. © ECDC

Het lukte echter niet om met deze stand de tweede pauze te bereiken. Via een omstreden treffer stond het na 40 minuten toch 2-1 voor de thuisploeg. Trappers claimde dat er offside aan het doelpunt vooraf was gegaan, maar de referees hielden voet bij stuk.

Beter in de wedstrijd

Maar dat Trappers beter in de wedstrijd zat, bewezen ook de cijfers. De schotenverhouding was in periode 1 nog 22-6, in de tweede periode was dat 6-16. Trappers móest scoren in de derde periode en was dus verplicht risico’s te gaan nemen. Welke kant zou het kwartje dit keer op vallen?

Opnieuw die van Memmingen, zo bleek al snel. Want in de 47ste minuut poeierde Max Lukes de puck snoeihard vanaf de blauwe lijn in het Trappers-net: 3-1. De Tilburgers moesten vervolgens risico’s gaan nemen, kregen ook een paar kansen, maar zagen de puck toch weer aan de andere kant binnen vallen: 4-1. Dat was wel de nekslag voor de moegestreden Tilburgers, die binnen de minuut ook de 5-1 om de oren kregen.

Geknokt maar verloren. Van een betere tegenstander. Dat kan. Maar de druiven zijn wel zuur bij de Tilburgers.

Scoreverloop: 19. Lukes 1-0, 32. Van Gorp 1-1, 37. Peker 2-1, 47. Lukes 3-1, 53. Nirschl 4-1, 54. Peter 5-1. Toeschouwers 2.642.

Eindstand best-of-five-serie kwartfinale play-offs: 3-0 voor Memmingen Indians.

Volledig scherm Trappers op het ijs in Memmingen © ECDC