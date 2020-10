Eindelijk kan er 'gewoon’ gehandbald worden in Tilburg

Ook al had ze haar studie Bouwkunde al jaren geleden afgerond, toch was Nina van As (29) nog altijd lid van studentenhandbalclub Camelot. ,,Omdat er geen andere club was in Tilburg”, zegt ze met nog altijd verwondering in haar stem. ,,Toen door corona alles stil lag, hebben we met acht meiden Handball Tilburg opgericht. We dachten dat er wel behoefte aan zou zijn.”