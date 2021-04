Eindelijk weer wedstrijden voor The Dukes: ‘Lichaam moet weer wennen aan de klappen’

DEN BOSCH - Een scrum, tackle of een try, morgen is het weer te zien op de rugbyvelden in competitieverband. Dan start de voorjaarscompetitie, althans voor The Dukes uit Den Bosch. Sommige teams moeten langer wachten, terwijl andere verenigingen niet eens deelnemen.

De nieuwe competitie moet niet gezien worden als hervatting van de ereklasse die op 10 oktober werd stilgelegd. De eerder gespeelde wedstrijden zijn vervallen. Ook wordt er geen kampioen gehuldigd en zijn er geen degradanten. Sterker nog, niet alle ploegen uit de ereklasse nemen deel aan de voorjaarscompetitie. Zoals het er nu uitziet doen elf van de zestien ploegen mee. Later instromen is mogelijk.

Restricties en kosten

Een aantal ploegen heeft aangegeven (nog) niet met de trainingen en wedstrijden te willen starten uit maatschappelijke overweging, dan wel vanwege de restricties en kosten die aan trainingen en wedstrijden zijn verbonden.

The Dukes behoorde tot de eerste ploegen die weer in actie wilden komen. De Bosschenaren spelen morgen thuis tegen The Bassets. Niet alle ploegen komen dan in actie. Oisterwijk Oysters moet wachten tot 17 april. De reden dat sommige ploegen later beginnen, is dat er eerst minimaal vier weken weer ‘full contact’ moet zijn getraind.

Wennen aan de klappen die je krijgt

Dukes-aanvoerder Maarten van Osch begrijpt dat besluit. ,,In het begin hebben we getraind in groepjes van vier en twee op anderhalve meter afstand. Dat lijkt niet op rugby. Het contact moet je opbouwen en je lichaam moet wennen aan de klappen die het krijgt. Ook moet je de techniek van het tackelen goed krijgen, anders is dat gevaarlijk voor jezelf en de tegenstander.”

Hij vindt het dus niet raar dat niet alle ploegen tegelijkertijd beginnen. ,,Ik ben al lang blij dat we tien wedstrijden kunnen spelen. Al is het jammer dat niet iedereen meedoet.” Ondanks dat de aanvoerder staat te springen om weer in actie te komen, was zijn gevoel dubbel nadat hij hoorde dat er kon worden gespeeld.

Manager van het laboratorium

Dat komt omdat hij werkt in een ziekenhuis, als manager van het laboratorium. ,,Ik stond niet in de frontlinie, maar kreeg het wel van dichtbij mee. Toen ik hoorde dat we weer gingen beginnen met rugby was mijn eerste reactie top, maar daarna dacht ik hoe gaan we dit veilig doen? Er is documentatie van NOC*NSF, dat heb ik ook aan mijn werkgever laten zien. We hebben een heel protocol. Dus voor mij was het snel duidelijk dat ik mee zou doen aan de competitie.”