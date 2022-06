Eindhoven Box Cup terug van weggeweest: clash der giganten in de ring

Heroes komt slechte start niet te boven en ziet Leiden op gelijke hoogte komen in titel­strijd

Heroes Den Bosch is er niet in geslaagd op een 2-0 voorsprong te komen in de Nederlandse basketbalfinale. Thuis in de Maaspoort liet het Leiden profiteren van een onthutsend slechte start: 74-90. Zodoende, kwam de regerend landskampioen op gelijke hoogte: 1-1.

23 mei