Eindhovens zaalvoetbaltalent Martiello van Veen moet FCK De Hommel naar een hoger plan brengen

Met Martiello van Veen heeft FCK De Hommel weer een jeugdig talent in de gelederen waar de komende tijd veel van wordt verwacht. De geboren en getogen Eindhovenaar moet met de Bossche zaalvoetballers naar een hoger plan toe in de eredivisie.

Lichtvoetig, behendig, doelgericht en snel. Zomaar enkele eigenschappen waarmee Van Veen de komende jaren een toegevoegde waarde voor FCK De Hommel hoopt te zijn. De 21-jarige rechterflankspeler heeft het na enkele competitieduels bij FCK De Hommel dan ook al prima naar de zin. ,,Het was in het begin een moeilijke stap om mijn oude vereniging ZVV Eindhoven - waar ik zoveel heb geleerd - los te laten”, sprak Van Veen na afloop van de met 9-3 verloren confrontatie met landskampioen Hovocubo ogenschijnlijk vermoeid. ,,Ik ben bij FCK enorm goed opgevangen. Ze geven me veel vertrouwen om nog meer te leren. Ik ben leergierig en gretig en voel me hier helemaal op mijn gemak.”

Per toeval ontdekt

Bij zijn vorige club ZVV Eindhoven werd hij twee seizoenen geleden per toeval ontdekt. ,,Mijn coach bij ZVV, Abass Almass, kende mij van het veldvoetbal bij Brabantia”, vertelt Van Veen net zo rap als hij zijn schijnbewegingen tijdens de wedstrijd uitvoert. ,,Abass vroeg mij om het eens in de zaal te proberen omdat ik in hoog tempo gemakkelijk passeer en in de kleine ruimtes een goede steekbal kan geven. Zeker nu ik dit seizoen in de zaal op het hoogste niveau speel, gaat het nog allemaal een stuk sneller dan vorig jaar in de eerste divisie. Ik ben ZVV nog steeds dankbaar dat ik daar de kans heb gekregen.”

Quote Er was uiteinde­lijk geen interesse vanuit FC Eindhoven, heb ik begrepen Martiello van Veen (21), zaalvoetballer FCK De Hommel

De overstap naar FCK De Hommel was enigszins verrassend. Logischer was een transfer naar buurman FC Eindhoven geweest. Van Veen: ,,Er was uiteindelijk geen interesse vanuit FCE, heb ik begrepen. Daarom ben ik nu zo blij met de kans die FCK De Hommel mij heeft gegeven. Wellicht komt die kans in Eindhoven nog eens.”

Neef Kevin

De naam Van Veen is in het Eindhovense amateur- en zaalvoetbal een begrip. ,,Ik ging vroeger regelmatig naar mijn neven en ooms kijken. Heel leuk om af en toe je familie aan het werk te zien. De bekendste is op dit moment mijn neef Kevin, die in de hoogste klasse in Schotland bij Motherwell speelt en die ik blijf volgen.”

Tegen Hovocubo kreeg de Eindhovenaar vrijdagavond te weinig mogelijkheden om zich te onderscheiden. De bezoekers hanteerden in De Maaspoort een uiterst strak tempo waar de thuisploeg zeker na rust niet onderuit kwam. Toch toonde Van Veen af en toe zijn klasse. De kleine behendige aanvaller beleefde zijn hoogtepunt in minuut 26. Na een vrije doorgang schoot hij beheerst de 3-6 langs Hovocubo-doelman Levie Rood binnen. ,,Ik mocht vrij doorgaan en toen was het een kwestie van de goede hoek te kiezen.”

Van Veen heeft nog alle vertrouwen in een goede afloop van dit seizoen. ,,Het is geen schande om van deze topploeg te verliezen. Dit is niet de maatstaf vergeleken met andere ploegen. We spelen de komende weken tegen gelijkwaardige tegenstanders en dat moeten we omzetten in een goed resultaat. Dan ben ik overtuigd dat we net als vorig seizoen weer in de play-offs gaan geraken.”