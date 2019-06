Eindhovense Jody Vermeulen plaatst zich als beste Nederlandse voor finales op WK handboogschieten

Drie maal is scheeps­recht voor snookerspe­ler Joris Maas uit Boxtel op NK

10 juni Joris Maas uit Boxtel is maandagavond Nederlands kampioen snookeren geworden. In een spannende finale versloeg hij in Zaandam Arya Sohrabi met 4-5. Voor Maas was het de derde finale op rij, maar de eerste die hij won.