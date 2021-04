EK driebanden gaat niet door, maar Berlicum krijgt ook editie 2022

Vrees voor hersen­schud­ding Trap­pers-for­ward Reno de Hondt

10 april Zitten de play-offs er na één wedstrijd al op voor Trappers-forward Reno de Hondt? Dat is de vraag nadat de Tilburger vrijdagavond tijdens de eerste periode ongelukkig in botsing kwam met een speler van tegenstander Black Dragons Erfurt. Trappers won na een 0-1 achterstand met 7-1 in dit eerste duel in de eerste ronde van de play-offs.