EK driebanden voorbij voor Brabants duo: ‘Maar dit smaakt naar meer’

Met een dubbele nederlaag tegen titelverdediger Spanje eindigde vrijdag in Ankara het EK driebanden voor landenteams voor het Brabantse duo Jean van Erp en Kay de Zwart. Maar beiden zaten er niet aangeslagen bij in de Turkse hoofdstad: ,,Er komt nog een vervolg.”

Jean van Erp trof het niet vrijdag in Ankara. De 48-jarige biljarter uit Heeswijk-Dinther stuitte op een Daniel Sanchez in topvorm. ,,En daar moet je dan niet naar kijken, je moet je richten op je eigen spel, maar in eigenlijk is het gewoon petje af voor zo’n topspeler”, zei Van Erp.

Met 40-14 in 17 beurten had de Oost-Brabander het nakijken tegen de viervoudig wereldkampioen uit Spanje. ,,Hij stond na twee beurten al op 14-1 en leidde op een bepaald moment ook met 31-8. Zoals hij speelde was hij niet te kloppen”, berustte Van Erp in zijn nederlaag.

In zijn eerste wedstrijd in Ankara had The Iceman donderdag nog gewonnen van de Tsjech Radovan Hajek. ,,Maar eigenlijk speelde ik toen ook al niet goed.” Toch blijft Van Erp nog een week in Turkije. ,,Er komt voor mij nog een vervolg, want ik doe mee aan de kwalificaties voor de World Cup die hier volgende week gehouden wordt. Daar ga ik proberen het hoofdtoernooi te bereiken. Ik voel me goed, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik daar goed ga presteren”, keek hij vrijdag vooruit.

Kay de Zwart, hier op archiefbeeld: ,,Ik kan terugkijken op een goed debuut op het EK."

Voor Kay de Zwart was het toernooi in Ankara het eerste EK voor landenteams uit zijn loopbaan. De 33-jarige Roosendaler won donderdag na een spectaculaire inhaalrace van de Tsjech Ivo Gazdos, maar verloor vrijdag van de Spanjaard Ruben Legazpi: 40-30 in 23 beurten ,,Ik kan terugkijken op een goed debuut hier. Dit smaakt zeker naar meer”, zei De Zwart.

,,In mijn eerste wedstrijd had ik niet meer verwacht dat ik Gazdos nog in zou halen en vandaag tegen Legazpi heb ik heel goed tegenstand geboden. Ik heb zelfs nog een paar makkelijke punten gemist, anders had er misschien nog wel meer ingezeten.”

De Zwart vertrekt zondag terug naar huis, waar zijn partner Monique in verwachting is van hun eerste kindje. ,,Dat is het volgende hoogtepunt, haha.”

Met de uitschakeling van Van Erp en De Zwart verdween vrijdag het team ‘Nederland 2' uit het EK. Ook voor ‘Nederland 1', bestaande uit Hagenaar Jeffrey Jorissen en Limburger Dave Christiani, zit het toernooi er al na de poulefase op. Dat koppel verloor donderdag van Spanje 2 en speelde vrijdag gelijk tegen Portugal.