EK-droom in de achtertuin als inzet tijdens de Warandeloop

Julia van Velthoven keerde vrijdag terug op Tilburgse bodem. ,,Koud hier", stelde de atlete bibberend vast. Geen wonder. De afgelopen drie weken verbleef ze in Dullstroom. ,,Daar was niet zo veel te doen", zegt ze over het op 2300 meter hoogte gelegen dorpje in het noorden van Zuid-Afrika. ,,Slapen, trainen, eten, trainen, eten en slapen", dat was het. Meer hoefde ook niet. Vanaf augustus ben ik al bezig om er alles aan te doen om me te plaatsen voor het EK cross. Normaal is dat al een kampioenschap waar je bij wilt zijn. En helemaal als het vlakbij huis in Hilvarenbeek wordt gehouden."