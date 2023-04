EK-team is dit keer te hoog gegrepen voor Schijndels turntalent

Bondscoach Jeroen Jacobs moest in het weekeinde nog knopen doorhakken. Vandaag geeft hij zijn lijstje van vijf turnsters prijs voor de komende EK. De kans dat Shadé van Oorschot eind deze week op het vliegtuig naar Antalya stapt, is verwaarloosbaar. De 18-jarige Schijndelse eindigde zaterdag in Rotterdam als zevende in de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd.

De klassering was gelijk aan die van acht dagen eerder, de scores op de vier toestellen vielen wel een stuk hoger uit. In totaal trok de turnster van Topturnen Zuid de meerkampscore ruim 2,5 punt op: van 46.267 naar 48.933. Internationaal tel je dan nog niet mee. ,,Het is al een heel stuk beter dan de vorige week. Toen had ik niet helemaal mijn dag. Die dagen heb je er ook tussen zitten”, zei Van Oorschot zaterdagmiddag in Topsportcentrum Rotterdam. ,,Ik baal wel dat ik nu nog niet alles heb kunnen laten zien waarop ik getraind heb. Zo kwam op vloer de pirouette er niet helemaal uit. Over sprong en de nieuwe oefening op brug ben ik wel tevreden.”

Op balk verspeelde ze door een val direct na de opsprong de kans op een topscore. ,,Ja, dan is het lastig om direct te resetten.”

Concurrentie gegroeid

Plaatsing voor de EK vorig jaar betekende een doorbraak, maar dat biedt geen garantie voor de toekomst. Sowieso is de concurrentie flink gegroeid. In het post-olympische jaar 2022 kampte bondscoach Jacobs met een lange lijst blessures en twijfelgevallen. Voor de EK heeft hij echt iets te kiezen. Zaterdag deden elf turnsters een gooi naar de vijf beschikbare plaatsen. En dan is er ook nog Elze Geurts, die vanwege de naweeën van corona toekeek.

Van Oorschot, met 18 jaar nog een van de jonkies, kent haar plaats in de hiërarchie. ,,Ik deed niet mee met het idee om in het team te komen, maar vooral om te kijken waar ik sta, waar ik nog aan kan werken. En een beetje om te kijken waar de rest staat. Ja, er is zeker nog werk aan de winkel. Vooral in mijn D-score is nog wat te halen.” Dat is het punt voor de moeilijkheid van een oefening. Ten opzichte van winnares Naomi Visser gaf Van Oorschot alleen al 3 punten toe op de D-scores. Ten opzichte van clubgenote Tisha Volleman, die tweede werd op de meerkamp, trouwens maar 0.8 punt.

Geen cijfers

Zelf tastten de turnsters na afloop nog in het duister over de uitslag bij gebrek aan een scorebord. De cijfers werden ook niet omgeroepen. Het paste allemaal bij het informele karakter van deze ‘besloten’ testwedstrijd met alleen wat familieleden en journalisten op de tribunes van het Topsportcentrum. ,,Tijdens een wedstrijd ben ik sowieso nooit echt bezig met mijn cijfers. Nee, dat hoef ik niet meteen te weten”, zei Van Oorschot. ,,Het heeft toch geen zin om daarin te blijven hangen. Ik ben vooral gefocust op het volgende toestel. Zelf heb je toch wel een beetje een idee hoe het is gegaan.”

Na haar EK-debuut in 2022 bleef een uitnodiging voor het grote Oranje dit jaar uit. De rijzige allrounder voldeed niet aan de gestelde limieten. ,,Die heb ik niet gehaald. Dan is het duidelijk.” Van Oorschot nam zich voor niet in teleurstellingen te blijven hangen nadat ze ook al een uitnodiging voor de WK misliep. ,,Daar ben ik een beetje van afgestapt. Ik moet er plezier in houden. Ik zie wel waar ik dan beland en voor mezelf mijn doelen kan halen. Ik ga me nu klaarstomen voor de NK in juni. Daarvoor moet ik wel een paar dingetjes ‘aan mijn D’ opschroeven.”