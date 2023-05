ELE Rally dijt uit richting Asten/Lierop en Veghel: ‘Competitie zorgt altijd voor vooruitgang’

De klassementsproeven Asten en Lierop (20 km) zijn terug in de ELE Rally, die op 2 en 3 juni voor de 58ste keer gereden wordt. Nieuw is ook het serviceterrein in Veghel (De Knokert) en een hergroepering aldaar aan Noordkade. Verdwenen is wel de e-Cup. Dat roept de vraag op of een rally nog wel van deze tijd is. Als het aan de VVV ligt ‘zeker wel.’

De liefhebbers van ‘jankende’ rallywagens komen volgend weekeinde ouderwets aan hun trekken in de ELE Rally. ‘Het evenement dijt uit”, stelde presentator Allard Kalff donderdagavond in Son vast tijdens de gebruikelijke perspresentatie van een van de oudste kampioenschapswedstrijden.

Hij doelde niet alleen op de terugkeer van twee oostelijke klassementsproeven in de rally: Asten (10 km) en Lierop (20 km). Duidelijk is ook dat met de verplaatsing van het serviceterrein van Veldhoven naar Veghel (De Knokert) ook het aantal verbindingskilometers fors is gestegen. Tegenover de 180 kilometer aan KP’s staan er als verbinding nu 1300 in het routeboek.

Aan de Noordkade in Veghel zijn ook enkele zogenaamde hergroeperingen gepland. Wagens en rijders moeten daar verplicht een tijdje pauze nemen. Ideaal voor het publiek.

Lawaai maken

Voor veel rallyfans betekent ‘ouderwets’ ook dat de wagens lawaai maken en stinken. Elektrische auto’s in de rallysport zorgen al jaren voor heftige discussies. Voor de één is het de toekomst. Voor de ander een gruwel omdat ze niet hoort en niet kunt ruiken.

Het is wat dat betreft opmerkelijk dat de Corsa e-Cup, vorig jaar dé noviteit van het evenement, van het programma is verdwenen. Volgens woordvoerder Vincent van Dantzig zegt dit niets over de populariteit van die nieuwe klasse. Integendeel. ,,Zoveel landen (importeurs) willen inmiddels ook zo’n klasse in huis halen. Organisator Opel heeft daardoor besloten keuzes te maken om een sterke serie overeind te houden. Dit jaar vallen we buiten de boot. Volgend seizoen zitten we er weer wel bij, is ons verteld.”

Competitie zorgt altijd voor vooruit­gang” Tom Meyrink

De regio Eindhoven is volgens het nieuwe VVD-statenlid Tom Meyrink niet voor niet een centrum van innovatie op het gebied van elektrisch rijden. De voormalige rallyrijder en autoracer vindt daarom dat de rallysport meer en meer bestaansrecht heeft in Brabant. ,,Competitie zorgt altijd voor vooruitgang”, is zijn stellige overtuiging.

Voorlopig zal de strijd vooraan beslist worden door de benzine aangedreven rallykanonnen van deze tijd. Opvallend is de komst van twee Duitse rijders, die niet alleen de ELE op hun programma hebben staan, maar ook een gooi willen gaan doen naar het Open Nederlandse Rallykampioenschap. Vooral van Bjorn Satorius mag veel verwacht wordt. Al is het alleen maar omdat hij aan de start verschijnt met dezelfde Ford Fiesta Rally 2, als waar vorig jaar zijn compaan Hans Weijs jr de rally won.

Bob de Jong

De Nederlandse tegenstand moet nu uit de hoek komen van ervaren rijders als Bob de Jong (Hyuandai New Generation i20 R5), Kevin van Deijne (Hyundai i20 N) en Michiel Becx (Ford Fiesta R5).

In start- en finishplaats Son zullen ze vooral uitkijken naar Ronald van Loon. ,,Ik woon hier in de straat”, zegt de man die doorgaans Dakar-achtige rallyraids rijdt. ,,Maar om daarin aan wat kilometers te komen moet je heel ver reizen. Daarom pak ik er dit jaar een aantal Nederlandse rally’s bij.” Dat doet hij in een potente Hyundai New Generation i20 R5.

De ELE Rally start vrijdagavond in Asten en Lierop met in totaal 4 kp’s. De volgende ochtend gaat de wedstrijd verder met proeven in Strijpse Kampen, Wintelre, Spoordonk, Sint Oederode en op industrieterrein Ekkersrijt in Son.