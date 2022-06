En dat is zes! Handboogschutter Rick van der Ven uit Oss pakt weer een Europese titel

Hij moet even tellen; graaft terug in zijn herinneringen. ,,Dit is mijn zesde Europese titel; drie keer met het mannenteam, twee keer individueel en afgelopen zondag dus bij de mixed duo’s”, zegt handboogschutter Rick van der Ven.

,,Hoe deze gouden medaille voelt? Mooi dat we een Duits koppel in hun gastland hebben verslagen. Mijn eerste bij de mixed dubbels met de Olympische boog (recurve red.). Die had ik nog niet.”

De 31-jarige handboogschutter uit Oss stond met Gabriela Schloesser zondag in de finale tegen het Duitse tweetal Michelle Kroppen/Florian Unruh. ,,De favorieten, het stadion in München zat voor 80 á 90 procent vol. Het was niet zo dat het publiek niet klapte toen wij de beslissende tienen schoten”, blikt hij terug.

De tijdmelding viel in de laatste set van de finale uit. ,,Net toen we moesten instappen voor de beslissende punten. Die technische probleempjes brachten ons niet meer uit concentratie”, zegt de ervaren en nuchtere Van der Ven. ,,We hadden in het mannenteam afgesproken dat de schutter die bij het EK het hoogste eindigde de sportieve evenknie van Schloesser zou zijn” zegt de Ossenaar die bij het individuele EK negende werd. Het gemengde duo uit Oss en het Limburgse Nuth van Handboog TeamNL lijkt goed op elkaar ingespeeld. Het tweetal pakte vorige maand tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zuid-Korea nog een bronzen medaille.

,,Uit de resultaten blijkt inderdaad dat we prima met elkaar kunnen samenwerken”, geeft Van der Ven aan. ,,Gaby was tweede bij de Olympische Spelen in Tokio. Ze weet ook waar ze mee bezig is. Fijn dat je dat op elkaar kunt vertrouwen. Je kunt tijdens de wedstrijden soms wat aanwijzingen geven; als de wind gek doet bijvoorbeeld.”

Parijs

Van der Ven vertrekt maandag richting Frankrijk voor zijn derde wereldbekerwedstrijd van 21 tot en met 26 juni in Parijs. ,,Weer een medaille in een wereldbekerweekend? We kunnen niet beter doen dan ons best.”

Vorig jaar was Parijs nog een voorbereidingswedstrijd voor de Olympische Spelen in Japan waarvoor Van der Ven door de coaches werd gepasseerd ten faveure van de jongere Gijs Broeksma. ,,Het is sowieso handig dat ik de wereldbekerwedstrijden schiet. Zolang ik het leuk vind en prima kan schieten is het mooi. De Olympische Spelen in Frankrijk zijn nog even weg. Ik heb vanwege mijn prestatie bij het laatste EK voorlopig wel één ticket voor Nederland behaald voor de Europese Spelen die volgend jaar worden gehouden.”

De laatste wereldbekerwedstrijd is volgende maand in Medellin in Colombia. ,,Dan zit het internationale outdoor-seizoen er voor 2022 zo goed als weer op”, zegt de Ossenaar.

In oktober is er nog wel in Mexico de finale om de wereldbeker handboogschieten met de allerbeste handboogschutters in de wereld. Van der Ven heeft zich tot nu toe niet voor dat speciale ‘toetje’ geplaatst. ,,Daar komen de vier winnaars van de wereldbeker en de beste van het land, in dit geval dus Mexico, en nog drie andere schutters in actie. Wie weet wat er de komende tijd nog kan?”

,,We zijn zo’n beetje over de helft van het outdoorhandboogseizoen”, beaamt hij. Van der Ven behaalde brons met het mannenteam in Turkije, weer brons met Gaby Schloesser in Korea en afgelopen weekend goud bij het EK in München. ,,En een vierde individuele plek in Antalya”, vult de boogschutter aan. ,,Het kan altijd beter, maar ik kan tot nu toe niet zeggen dat ik dit jaar ontevreden over mijn resultaten ben.”