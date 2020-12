Eredivisie handbal gaat op zijn vroegst eind januari weer van start

Gisteren maakte de overheid bekend dat teams van een aantal sporten die uitkomen in een topsportcompetitie – waaronder ook handballers - weer voluit mogen gaan trainen en spelen.

Gilbert van Ommen, bestuurslid van de topsportafdeling van Tachos uit Waalwijk en daar ook belast met technische zaken, zegt zo snel mogelijk weer aan de slag te willen: ,,Maar daar komt wel het een en ander bij kijken en ieders gezondheid moet steeds voorop staan. Sinds vorige week mogen we weer in de sporthal om in groepjes van vier en op gepaste afstand te trainen. De overheid kan het nu wel vrijgeven en het NHV staat daar ook achter, maar er zijn nog meer hindernissen. We zijn namelijk ook afhankelijk van het Sportbedrijf van de gemeente Waalwijk, want eerder sloten zij alle zalen uit voorzorg. Daardoor kon onze selectie dus ook niet trainen. Dat probeerden we toen digitaal op te lossen door oefeningen te doen via bijvoorbeeld Zoom, maar dat waren onze spelers ook snel beu natuurlijk. Hopelijk krijgen we nu van alle kanten groen licht en kunnen we weer op volle kracht vooruit. Maar als het Sportbedrijf het risico alsnog niet wil nemen, dan zijn we weer terug bij af natuurlijk.”

Overleg

De eredivisieclubs en het Nederlands Handbal Verbond (NHV) hielden onlangs al een overleg over de eventuele hervatting van de competitie. Van Ommen daarover: “Het afmaken van de hele competitie is door de vertraging die we tot nu toe al hebben opgelopen al niet meer haalbaar. Dan zou je heel veel inhaalduels moeten gaan inplannen op doordeweekse dagen en met Pinksteren en Pasen en tot diep in de zomermaanden doorspelen. Dat is niet haalbaar. Daarom is er gekozen voor een halve competitie met een voorbereidingstijd van vier weken waarin we als handballers weer full-contact mogen trainen. Dan zou je zoals de zaken er nu voorstaan in theorie dus eind januari weer kunnen beginnen met de competitie. Maar je weer niet hoe het loopt, alles is gezien de huidige situatie nog onder voorbehoud.”

Damir Josipoviv, coach van GHV uit Goirle, is benieuwd hoe het gaat uitpakken: “Voor mij is nog niet duidelijk wat we mogen en kunnen. Het bestuur van GHV is ook heel voorzichtig in verband met eerdere besmettingen. Dus we moeten de ontwikkelingen en besluitvorming afwachten.”

Ook bij Dynamico in Oss houden ze een slag om de arm. Aanvoerder Erik Loeffen vertelt: “Wij wachten de berichten vanuit het NHV over wat we precies weer mogen af. Daarbij zijn we vooral benieuwd naar de details.”