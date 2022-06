Eredivisie-missie geslaagd voor Bastion Baselaar uit Den Bosch: ‘We waren in de breedte het beste team’

De champagne vloeide rijkelijk bij de tennissers van Bastion Baselaar nadat Roeland van de Vorst met een ace zondag het allesbeslissende punt tegen Zwijndrecht binnen sloeg. ,,Toen was het ineens feest. We sprongen met z’n allen de baan op”, herinnert teamcaptain Frank van Gils (30) zich. ,,Kampioen van de hoofdklasse, volgend jaar in de eredivisie. Missie geslaagd”, vult kopman Phillipe Drouen (26) uit Helmond aan.

Geen Bossche derby

De zeven mannen van BLTC Bastion Baselaar wisselden afgelopen weekend stuivertje met het eerste herenteam van BTC De Pettelaer dat zondag uit de eredivisie vloog. ,,Jammer dat er volgend seizoen geen Bossche derby is”, vindt Van Gils. ,,Dat hadden de tennisliefhebbers uit de regio wel eens willen zien.”

Van Gils omschrijft het gepromoveerde Bastion Baselaar als een ‘mix van jeugd en ervaring’. ,,We waren dit seizoen met z’n zevenen vooral in de breedte het sterkst. In staat om blessures of corona binnen onze ploeg op te vangen. Andere teams konden dat niet of minder”, legt Van Gils uit. ,,Eén voor allen, allen voor één? Die strijdkreet van niet de drie maar in dit geval de zeven musketiers mag zo in de krant.”

Phillipe Nrouen in actie voor Bastion Baselaar. © Pix4Profs/Thomas Segers

De meeste ervaring brengt de 53-jarige Hendrik Jan Davids uit Sint-Michielsgestel mee. Hij speelt met zijn zoon Mats (22) bij Bastion Baselaar. Davids stond in 2004 zelfs even 26ste op de wereldranglijst in het dubbelspel. ,,Ik heb lang bij ELTV gespeeld en ben toen in Eindhoven vier keer nationaal kampioen geworden”, zegt hij. ,,Superleuk om nu te promoveren met al die jonge gasten. Een passie voor tennissen bindt. Leeftijd maakt dan niet zoveel uit. De gouden tip van die ‘ouwe rot’ om er volgend seizoen niet meteen uit te vliegen? Blijf dicht bij jezelf. Probeer niet om elke game vier aces te slaan.”

Cadeau voor de vereniging

René Witlox is voorzitter van de Technische Commissie bij het in de roots Bossche Bastion Baselaar. Hij heeft meegeluisterd: ,,Echt een cadeautje voor de vereniging dat onze heren volgend jaar een trapje hoger spelen”, vindt hij. ,,Boven onze doelstelling, maar terecht. We hebben de capaciteiten één van de beste tennisverenigingen van Brabant te zijn.”

De laatste keer eredivisie was voor Bastion Baselaar rond 2004. Toen waren de meeste tennissers van het huidige eerste vaak nog (tennis)jongetjes. Quinn, Mike, Mats, Roeland, Hendrik Jan, Philippe en Frank stonden inderdaad al vroeg op de baan. ,,Ongeveer het tijdperk van Martin Verkerk in de finale van Roland Garros”, schat een aantal teamgenoten in. ,,Ik denk dat je weinig tennissers op ons niveau ziet die pas laat zijn begonnen”, weet Van Gils.

Groot verschil

Bastion Baselaar moet het tussen pakweg april en juni 2023 mogelijk deels in een andere samenstelling doen. ,,Broers Quinn en Mike Groenendijk uit Waalwijk gaan studeren en tennissen in Amerika”, zegt de teamcaptain. ,,We hebben versterkingen nodig. We strijden straks voor lijfsbehoud, maar het nieuwe seizoen is nu al geslaagd”, zegt hij. ,,Het verschil in niveau tussen eredivisie en hoofdklasse is groot.”

,,Veel succesvolle spelers in de eredivisie zijn semi- of fulltime-prof”, legt Davids uit. ,,Bij ons heeft iedereen een baan. Het wordt nog lastig genoeg.”

Tennissers Bastion Baselaar zijn kampioen hoofdklasse en promoveren naar eredivisie. (vlnr: Roeland, Quinn, Mike, Frank, Mats, Hendrik Jan en Phillipe) © Bastion Baselaar