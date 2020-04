Eredivisie zaalvoetbal nu ook definitief ten einde

PS­V-aanvoer­ster Kuijpers: ‘Wij hadden de beste papieren om kampioen te worden’

26 april Hoewel PSV Vrouwen de reguliere competitie had gewonnen, vond voetbalbond KNVB het zwaarder wegen dat er nog een kampioenspoule zou volgen. De Eindhovense club hield daardoor aan het uit de boeken geschrapte seizoen 2019-2020 enkel een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League over. ,,Ook dat is een historisch moment waar we heel trots op zijn”, zegt Jeslynn Kuijpers uit Tilburg.