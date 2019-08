Essche Merel Bormans knokt zich terug na twee zware blessures en verdient droomtransfer naar Standard Luik

Ze knokte zich terug na niet één, maar twee kruisbandblessures en gaf nooit op. Uiteindelijk is het harde werken van Merel Bormans beloond met een droomtransfer naar de Belgische topclub Standard Luik. ,,Het is niet op z'n dooie gemakje gegaan.”

Het verhaal van de twintigjarige voetbalster uit Esch leest als een jongensboek. Of een meisjesboek in dit geval. Het is een epos over tegenslagen overwinnen, niet bij de pakken neerzitten en dromen najagen. Over een meisje dat hoe hard ze ook viel, toch weer opstond. Tot twee keer toe. ,,Ik heb altijd geloofd dat hard werk beloond wordt”, is de boodschap waar Bormans zelf volledig achter staat.

Al op achttienjarige leeftijd kreeg ze voor de tweede keer te maken met een zware knieblessure. Voorste kruisband afgescheurd. Eerst rechts, toen links. Een van de zwaarste kwetsuren die je als voetballer kunt oplopen. ,,Mijn wereld stortte in. Ik heb nachten liggen huilen, vreesde dat mijn droom voorbij was. Want al als vijfjarig meisje riep ik dat ik op het allerhoogste niveau wilde voetballen en het Nederlands Elftal wilde halen.”

Mentaliteit

De linksbenige verdedigster gaf niet op. Knokte zich terug. ,,Mijn leven draait om niets anders dan voetbal. Als je Merel zegt, zeg je voetbal. Met mijn mentaliteit zit het wel goed, want ik wil zó graag. Ik kreeg een hoop steun en wilde mezelf niets kunnen verwijten, dus heb er alles aan gedaan.”

Niet voor niets, zo blijkt. Afgelopen week leidde het tot een droomtransfer. Van de Nederlandse topklasser (op één na hoogste niveau) FC Eindhoven maakte ze de overstap naar Standard Luik, dat in België uitkomt op het hoogste niveau. ,,Een super mooie stap. Een blijk van waardering. Zij wisten mijn achtergrond natuurlijk niet, maar dit is het bewijs dat hard werken beloond wordt en dat je nooit moet opgeven. Je komt niet zomaar terug op niveau na twee kruisbandblessures.”

Nuchter

Hoe mooi het verhaal ook is, voor nu tellen er andere dingen. Ze wil zich bewijzen bij haar nieuwe club. Op 23 augustus begint de competitie. ,,Als ik eenmaal fit ben - de rest traint al een maand langer met elkaar - dan is het aan mij om me te laten zien. Ervoor te zorgen dat de trainer niet om mij heen kan. Dan zullen we zien waar dit eindigt.”