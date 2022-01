Etappe 5 | Team De Rooy weer met 3 trucks in top-10, maar op Kamaz staat geen maat

Dakar-journaal Etappe 1B Etappe 1B | Otten eerste Nederland­se uitvaller in Dakar Rally, Van Kasteren beperkt schade, topdag voor navigator Rosegaar

Voor Jeffrey Otten uit De Mortel en zijn Berghemse navigator Nicky Zoontjens is al op dag 2 een einde gekomen aan hun debuut in de Dakar Rally. Het tweetal crashte al vroeg in etappe 1B met hun buggy. Naar verluidt zouden ze ongedeerd zijn, maar hun buggy was zo zwaar beschadigd dat opgave de enige optie was.

3 januari