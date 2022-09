Etienne Bax grijpt met Ondrej Cermak vijfde WK-titel zijspancross

Varik kon de derde plaats nog wel afnemen van Wilkinson, maar de voorsprong van Bax op zijn concurrent bedroeg toen al negen seconden. Overigens was dat ook ongeveer het gat met Vanluchene, die onbedreigd op weg was naar de GP-zege. In de eerste manche was Vanluchene namelijk op de tweede plek geëindigd achter Bax.

De manchezege en de dagzege was voor Vanluchene, maar de WK-titel was voor Etienne Bax en Ondrej Cermak. Het is na 2015, 2017, 2019 en 2021 zijn vijfde WK-titel. Het is overigens de derde keer op rij dat hij de titel wint: in 2020 was er geen WK zijspancross door het coronavirus. Het is zijn eerste titel met de zelf met Husqvarna ontwikkelde viertaktmachine.